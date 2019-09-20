Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года

11:43, 20 сентября 2019, ПАИ

20 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в личном приеме граждан, который по поручению Владимира Путина провел советник президента России Антон Кобяков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на заседании было решено до конца года отремонтировать дорогу Псков – Ваулино – Торошино, на ее неудовлетворительное состояние пожаловалась жительница деревни Торошино Псковского района.

По словам Михаила Ведерникова, ремонт дороги – от Северного обхода до деревни Торошино – идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели выделено около 120 млн рублей, работы идут в плановом режиме и завершить их должны до 31 октября.

Глава региона также рассказал, что на базе Псковавтодора функционирует лаборатория – специалисты мониторят качество разных этапов работ.

«Все дорожные ремонты, которые делаем, принимаем комиссионно, в том числе и с участием коллег из надзорных органов», — отметил Михаил Ведерников и пригласил заявительницу также принять участие в приемке объектов.

Антон Кобяков поручил Михаилу Ведерникову предоставить информацию об исполнении поручения в срок до 1 ноября.