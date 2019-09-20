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Общество

Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени

Подвиг разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ не должен остаться в тени, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с заседания оргкомитета по проведению памятных мероприятий к 20-летию гибели 6-ой роты и годовщины гибели роты спецназа сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что специфика деятельности разведки такова, что многие подвиги становятся доступны широкой общественности через года. «Но тем они ценнее», - добавил он. Глава региона напомнил, что в 2020 году Псковская область примет участие в комплексе мероприятий, посвященных памяти 6-роты, и нужно разработать комплекс региональных мероприятий, посвященных подвигу разведчиков. «Важно, чтобы мероприятия проходили и в районах», - подчеркнул Михаил Ведерников.  

Командир войсковой части №64044 Константин Бушуев рассказал, что на территории бригады специального назначения будет открыта Аллея Героев. Также планируется присвоить новым улицам Пскова имена капитана Александра Калинина и прапорщика Сергея Шанцева, погибших в Чечне. Кроме того, пройдут дни памяти и другие мероприятия на территории бригады.

Михаил Ведерников попросил главу администрации Пскова Александра Братчикова высказать на счет наименования новых улиц. «Мы за, у нас добавляются новые улицы в Борисовичах и в районе Сиреневого бульвара», - отреагировал сити-менеджер.

Губернатор также подчеркнул, что важно сделать мероприятия в школах неформальными, интересными для ребят. Он предложил провести один показательный урок мужества и организовать видеоконференцию со всеми школами.

21 февраля 2000 года в районе поселка Харсеной Чечни группа спецназа, находясь в колонне сопровождения, приняла бой с боевиками. Из 35 бойцов остались в живых двое. 25 человек из числа погибших - разведчики псковской бригады спецназа.

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