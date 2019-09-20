Губернатор пообещал содействие в организации поездки семей псковских разведчиков к месту их гибели

13:54, 20 сентября 2019, ПАИ

Власти Псковской области окажут поддержку в организации поездки родственников бойцов бригады специального назначения к месту их гибели в районе поселка Харсеной в Чечне. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на заседании оргкомитета по проведению памятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига 6-й роты и воинов-разведчиков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Командир войсковой части 64044 Константин Бушуев рассказал, что с соответствующей просьбой к командованию бригады обратились матери погибших героев. Михаил Ведерников отметил, что есть возможность обратиться в правительство страны, а часть расходов на поездку могут взять на себя, например, администрации Псковской области и Чечни.

«Нужно собрать информацию, какие родственники хотят полететь, и я с коллегами-губернаторами обсужу вопрос проезда до Москвы и далее в Чечню», — добавил Михаил Ведерников.

Бойцы спецназа приняли бой с крупным отрядом боевиков 21 февраля 2000 года в районе поселка Харсеной. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группе удалось продержаться до подхода подкрепления. В этот день погибли 33 человека, 25 из них — разведчики псковской бригады спецназа.