Областные власти окажут помощь в ремонте памятника погибшим спецназовцам в Пскове

14:03, 20 сентября 2019, ПАИ

Власти Псковской области окажут помощь в ремонте памятника погибшим бойцам спецназа, который установлен в войсковой части в Промежицах. Такое решение приял губернатор Михаил Ведерников на заседании оргкомитета по организации памятных мероприятий к 20-летию со дня гибели десантников 6-й роты и бойцов спецназа, которое он провёл 20 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С просьбой о ремонте мемориала обратился командир войсковой части №64044 Константин Бушуев. Он сообщил, что на сам памятник требуется порядка 700 тысяч рублей, ещё около 2 млн рублей нужно на то, чтобы обновить асфальтовое покрытие у монумента.

Михаил Ведерников отметил, что асфальт нужно положить как можно быстрее, поскольку зимой это будет сделать уже невозможно. Он сказал, что обратиться по вопросу финансирования работ в Министерство обороны РФ, но при этом не исключил и участия области. «Давайте посмотрим, может сможем решить вопрос своими силами», - заключил глава региона.

Бойцы соединения специального назначения погибли в бою в районе поселка Харсеной в Чечне 21 февраля 2000 года. Выжить удалось двум разведчикам, 33 были убиты, из них 25 – бойцы псковской бригады спецназа.

27 октября 2000 года на территории части в Промежицах был открыт памятник павшим воинам-разведчикам. На гранитных плитах высечены фамилии 167 воинов-афганцев и 34 бойцов бригады, погибших в Чечне.