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Общество

Выплаты семьям погибших в Чечне бойцов псковского спецназа предлагается увеличить

Обсуждается возможность увеличения единовременной выплаты родственникам псковских разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, которые погибли в Чечне 21 февраля 2000 года. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания оргкомитета по проведению мероприятий, посвящённых 20-летию подвига 6-й роты и гибели роты спецназа, которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников 20 сентября.

Председатель комитета по социальной защите региона Ольга Евстигнеева рассказала, что комитет отвечает на все поступающие просьбы от семей погибших бойцов, их стараются выполнять. По ее словам, рассматривается возможность увеличения выплаты с 25 тысяч до 50 тысяч рублей.

Михаил Ведерников отметил, что необходимо предусмотреть на эти цели деньги, а также обсудить вопросы оказания медицинской помощи родным бойцов с председателем областного комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Губернатор поручил проработать вопрос в течение двух недель.

Заместитель председателя областного комитета по культуре Владимир Куприн рассказал, что учреждения культуры региона подготовили 17 мероприятий, посвященных подвигам воинов-разведчиков. Так, Псковская областная библиотека готовит клуб памяти воинов-разведчиков, в феврале в библиотеке «Родник» пройдет вечер памяти. Кроме этого, состоятся митинг, концерт-реквием и акция «Сильные духи».

По словам Владимира Куприна, в Великих Луках в феврале пройдет встреча юнармейцев с разведчиками бригады. В разных районах региона состоятся уроки памяти и мужества, концерты.

Михаил Ведерников предложил задействовать в виде наглядной выставки три стенда, которые установлены в Финском парке и набережной в Пскове, а также в Великих Луках.

21 февраля 2000 года в районе поселка Харсеной в Чечне группа спецназа, находясь в колонне сопровождения, вступила в бой с боевиками. Из 35 бойцов остались в живых двое. 25 человек из числа погибших - разведчики псковской бригады спецназа.

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  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
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