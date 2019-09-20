0
18:07
Александр Котов встретился с делегацией из Витебска
18:00
Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября
17:47
Псковский депутат Геннадий Григорьев стал многодетным отцом
17:26
Первый подземный пешеходный переход в Псковской области появится в Великих Луках
17:11
Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать о будущем
16:05
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
16:01
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму в Пскове
Еще новости
Общество

Специалисты «Псковэнерго» оперативно восстановили электроснабжение в Великих Луках

20 сентября в 11:15 при производстве несогласованных с энергетиками земляных работ сторонняя организация повредила кабельную линию 10 кВ в Великих Луках. В результате было нарушено электроснабжение в домах на улицах Портовой и Гагарина.

Благодаря оперативным действиям сотрудников филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» был выделен поврежденный участок и в 12:01 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.  

Там добавили, что заявки на проведение каких-либо работ в охранной зоне ЛЭП в адрес энергокомпании не поступало, и согласования на их проведение сетевая организация не выдавала. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.

Энергетики подчеркнули, что проведение любых действий в охранных зонах ЛЭП должно в обязательном порядке согласовываться с организацией, в чьем ведении находятся электрические сети на данной территории. Кроме того, необходимо принимать предупредительные меры по недопущению повреждения электросетевого оборудования. В противном случае возникает реальная угроза здоровью и жизни тех, кто непосредственно осуществляет работы, а также угроза нарушения электроснабжения социально значимых объектов, населенных пунктов и промышленных предприятий.

В соответствии с законодательством при повреждении оборудования и нанесении ущерба нарушители могут быть привлечены к административной и материальной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов встретился с делегацией из Витебска
20 сентября 2019
Александр Котов встретился с делегацией из Витебска
Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября
20 сентября 2019
Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября
Псковский депутат Геннадий Григорьев стал многодетным отцом
20 сентября 2019
Псковский депутат Геннадий Григорьев стал многодетным отцом
Первый подземный пешеходный переход в Псковской области появится в Великих Луках
20 сентября 2019
Первый подземный пешеходный переход в Псковской области появится в Великих Луках
Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать о будущем
20 сентября 2019
Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать о будущем
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
20 сентября 2019
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму в Пскове
20 сентября 2019
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму в Пскове
Псков занял 8 место в СЗФО по качеству работы общественного транспорта
20 сентября 2019
Псков занял 8 место в СЗФО по качеству работы общественного транспорта

Идет загрузка...