Специалисты «Псковэнерго» оперативно восстановили электроснабжение в Великих Луках

16:29, 20 сентября 2019, ПАИ

20 сентября в 11:15 при производстве несогласованных с энергетиками земляных работ сторонняя организация повредила кабельную линию 10 кВ в Великих Луках. В результате было нарушено электроснабжение в домах на улицах Портовой и Гагарина.

Благодаря оперативным действиям сотрудников филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» был выделен поврежденный участок и в 12:01 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Там добавили, что заявки на проведение каких-либо работ в охранной зоне ЛЭП в адрес энергокомпании не поступало, и согласования на их проведение сетевая организация не выдавала. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.

Энергетики подчеркнули, что проведение любых действий в охранных зонах ЛЭП должно в обязательном порядке согласовываться с организацией, в чьем ведении находятся электрические сети на данной территории. Кроме того, необходимо принимать предупредительные меры по недопущению повреждения электросетевого оборудования. В противном случае возникает реальная угроза здоровью и жизни тех, кто непосредственно осуществляет работы, а также угроза нарушения электроснабжения социально значимых объектов, населенных пунктов и промышленных предприятий.

В соответствии с законодательством при повреждении оборудования и нанесении ущерба нарушители могут быть привлечены к административной и материальной ответственности.