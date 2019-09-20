Псковский депутат Геннадий Григорьев стал многодетным отцом

17:47, 20 сентября 2019, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев стал многодетным отцом. Как сообщается в аккаунте регионального парламента в Facebook, у депутата родилась дочь. «Семья ещё одного нашего депутата стала многодетной», — отмечается в сообщении.

Геннадия Григорьева со знаменательным событием поздравили коллеги-парламентарии и коллектив аппарата Собрания.

Также Геннадий Григорьев в своем аккаунте в Facebook разместил фотографию с новорожденной дочерью на руках возле здания Псковского перинатального центра. «Многодетная семья», — указал парламентарий.

Геннадий Григорьев — член комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию областного Собрания. Работает директором ООО «Зевс».