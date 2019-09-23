Пропавший в Пустошкинском районе пенсионер найден мёртвым

10:16, 23 сентября 2019, ПАИ

Пропавшего в Пустошкинском районе 78-летнего Николая Пузыню нашли мёртвым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, тело жителя Пустошки нашли 20 сентября в поле за деревней Мочалово.

Мужчина пропал 12 сентября. Он выехал за клюквой на мопеде «Дельта» в район озера Одрино (Дуплищи - Лукьяново). На следующий день начались его поиски, к которым подключились полиция, сотрудники МЧС, друзья и родственники, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

По предварительным данным, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.