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Пропавший в Пустошкинском районе пенсионер найден мёртвым

Пропавшего в Пустошкинском районе 78-летнего Николая Пузыню нашли мёртвым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, тело жителя Пустошки нашли 20 сентября в поле за деревней Мочалово.

Мужчина пропал 12 сентября. Он выехал за клюквой на мопеде «Дельта» в район озера Одрино (Дуплищи - Лукьяново). На следующий день начались его поиски, к которым подключились полиция, сотрудники МЧС, друзья и родственники, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

По предварительным данным, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

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