Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера

14:18, 16 сентября 2019, ПАИ

Сотрудники МЧС, полиции, а также друзья и родственники продолжают поиск 78-летнего Николая Пузыни, который заблудился в лесу в Пустошкниском районе. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, к операции подключится поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

12 сентября Николай Пузыня выехал на темно-синем мопеде «Дельта» за клюквой предположительно в район озера Одрино (Дуплищи - Лукьяново). 13 сентября в МЧС поступила заявка от полицейских на оказание помощи в его поиске.

Пожилой человек был одет в зеленый камуфляжный костюм. Известно, что поисковые группы уже обошли озеро. Не исключается, что пенсионер мог уехать в другое место.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112 (звонок бесплатный).