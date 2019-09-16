0
14:36
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области 18-21 сентября
14:29
Пожарный пост появится в селе Ямм Гдовского района
14:18
Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера
14:06
Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup
13:03
Десятую часть семейного бюджета жители Псковской области тратят на оплату услуг ЖКХ
11:46
«Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры» будут курсировать по пятницам с 20 сентября
11:22
Полицейские устанавливают личность мужчины по факту кражи на Запсковье
Еще новости
Общество

Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера

Николай Пузыня

Сотрудники МЧС, полиции, а также друзья и родственники продолжают поиск 78-летнего Николая Пузыни, который заблудился в лесу в Пустошкниском районе. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, к операции подключится поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

12 сентября Николай Пузыня выехал на темно-синем мопеде «Дельта» за клюквой предположительно в район озера Одрино (Дуплищи - Лукьяново). 13 сентября в МЧС поступила заявка от полицейских на оказание помощи в его поиске.

Пожилой человек был одет в зеленый камуфляжный костюм. Известно, что поисковые группы уже обошли озеро. Не исключается, что пенсионер мог уехать в другое место.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112 (звонок бесплатный).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области 18-21 сентября
16 сентября 2019
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области 18-21 сентября
Пожарный пост появится в селе Ямм Гдовского района
16 сентября 2019
Пожарный пост появится в селе Ямм Гдовского района
Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера
16 сентября 2019
Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера
Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup
16 сентября 2019
Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup
Десятую часть семейного бюджета жители Псковской области тратят на оплату услуг ЖКХ
16 сентября 2019
Десятую часть семейного бюджета жители Псковской области тратят на оплату услуг ЖКХ
«Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры» будут курсировать по пятницам с 20 сентября
16 сентября 2019
«Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры» будут курсировать по пятницам с 20 сентября
Полицейские устанавливают личность мужчины по факту кражи на Запсковье
16 сентября 2019
Полицейские устанавливают личность мужчины по факту кражи на Запсковье
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы
16 сентября 2019
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы

Идет загрузка...