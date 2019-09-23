Во все микрорайоны Пскова подадут тепло 24 сентября
Во все микрорайоны Пскова тепло подадут одновременно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
В Пскове отопительный сезон начнётся уже 24 сентября, так как среднесуточная температура на улице в областной столице в течение пяти суток снижалась до +8 градусов.
На объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы, поликлиники Пскова тепло уже подаётся.
Управление городского хозяйства администрации Пскова проинформировало все управляющие компании о необходимости создания аварийных бригад сантехников на период старта отопительного сезона для развоздушивания теплосистемы в многоквартирных домах.