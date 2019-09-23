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Во все микрорайоны Пскова подадут тепло 24 сентября

Во все микрорайоны Пскова тепло подадут одновременно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В Пскове отопительный сезон начнётся уже 24 сентября, так как среднесуточная температура на улице в областной столице в течение пяти суток снижалась до +8 градусов. 

На объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы, поликлиники Пскова тепло уже подаётся.

Управление городского хозяйства администрации Пскова проинформировало все управляющие компании о необходимости создания аварийных бригад сантехников на период старта отопительного сезона для развоздушивания теплосистемы в многоквартирных домах.

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