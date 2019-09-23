Псковский музей флота переедет в новое здание

15:20, 23 сентября 2019, ПАИ

Псковский музей флота переедет в новое здание. Необходимость поиска помещения обсуждалась на встрече и. п. главы Пскова Елены Полонской с активом городской организации ветеранов войны и труда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Создатель музея флота Павел Дроздов рассказал, что на данный момент имеется более 700 экспонатов. До 1 октября нужно найти для их размещения новое помещение.

Елена Полонская заявила, что даст поручение сделать выборку свободных помещений, находящихся в собственности муниципалитета. «Потом мы вместе с вами их осмотрим, чтобы вы могли сами выбрать то, которое лучше всего подойдет для заявленных целей», - обратилась она к Павлу Дроздову.

Также на совещании зашла речь о взаимодействия псковской организации ветеранов и депутатов городской Думы. Принято решению устроить к Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, встречу актива организации с депутатами, чтобы сотрудничество народных избранников с ветеранами было более тесным и плодотворным.