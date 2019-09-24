На 4,5% вырос оборот розничной торговли в Псковской области

11:06, 24 сентября 2019, ПАИ

Оборот розничной торговли в Псковской области в январе-августе текущего года составил 79 млрд 997,1 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 4,5% выше аналогичного периода предыдущего года. Такие данные приводит Псковстат в докладе «Социально-экономическое положение Псковской области в январе-августе 2019 года». В августе же оборот составил 10 млрд 965,3 млн рублей или на 3,5% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

В январе-августе этого года оборот розничной торговли на 94,5% формировали организации и индивидуальные предприниматели, доля розничных рынков и ярмарок составила 5,5%. В январе-августе 2018 года – 92,3% и 7,7% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,9%, непродовольственных товаров – 51,1%. За аналогичный период прошлого года удельный вес по данным показателям составил 49,7% и 50,3% соответственно.