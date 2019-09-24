Пострадавшая на производстве жительница Дно получила автомобиль от регионального отделения соцстрахования

12:16, 24 сентября 2019, ПАИ

24 сентября жительница Дно Галина Царева, которая пострадала на производстве, получила от Псковского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ автомобиль «Лада-Гранта». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фонда.

«Я благодарна Псковскому региональному отделению, потому что сегодня я получила не просто «Ладу-Гранту», я получил вторые ноги, а значит – возможность передвигаться и быть мобильной. С автомобилем я расстаюсь редко: на нем и в поликлинику, и в соседнюю деревню и даже за грибами», - сказала женщина.

Для Галины Царевой эта «Лада» уже третий по счету автомобиль, полученный за счет средств Фонда социального страхования. Особенно порадовала ее в этот раз автоматическая коробка передач, до этого инвалиду приходилось управлять механикой.

Фонд социального страхования России каждые семь лет выдает пострадавшим на производстве новый автомобиль, а также по заявлению пострадавшего ежеквартально частично оплачивает бензин и горюче-смазочные материалы. Кроме того, раз в 7 лет владелец может провести капремонт автомобиля в размере до 30% его стоимости.

«Хочу отметить, что по истечении семи лет сотрудники Фонда непременно позвонят сами и напомнят, что ждут от меня документы, подтверждающие мое право на получение очередного новенького автомобиля», - добавила Галина Царева.

По словам специалистов, завод-изготовитель ПАО «АвтоВаз» (Тольятти) установил адаптивное устройство, позволяющее управлять машиной с помощью рук без использования ножных педалей. К тому же до передачи владельцу в специализированном автомобильном сервисе Пскова провели все необходимые работы по предпродажной подготовке автомобиля.