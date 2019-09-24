Пострадавшая на производстве жительница Дно получила автомобиль от регионального отделения соцстрахования
24 сентября жительница Дно Галина Царева, которая пострадала на производстве, получила от Псковского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ автомобиль «Лада-Гранта». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фонда.
«Я благодарна Псковскому региональному отделению, потому что сегодня я получила не просто «Ладу-Гранту», я получил вторые ноги, а значит – возможность передвигаться и быть мобильной. С автомобилем я расстаюсь редко: на нем и в поликлинику, и в соседнюю деревню и даже за грибами», - сказала женщина.
Для Галины Царевой эта «Лада» уже третий по счету автомобиль, полученный за счет средств Фонда социального страхования. Особенно порадовала ее в этот раз автоматическая коробка передач, до этого инвалиду приходилось управлять механикой.
Фонд социального страхования России каждые семь лет выдает пострадавшим на производстве новый автомобиль, а также по заявлению пострадавшего ежеквартально частично оплачивает бензин и горюче-смазочные материалы. Кроме того, раз в 7 лет владелец может провести капремонт автомобиля в размере до 30% его стоимости.
«Хочу отметить, что по истечении семи лет сотрудники Фонда непременно позвонят сами и напомнят, что ждут от меня документы, подтверждающие мое право на получение очередного новенького автомобиля», - добавила Галина Царева.
По словам специалистов, завод-изготовитель ПАО «АвтоВаз» (Тольятти) установил адаптивное устройство, позволяющее управлять машиной с помощью рук без использования ножных педалей. К тому же до передачи владельцу в специализированном автомобильном сервисе Пскова провели все необходимые работы по предпродажной подготовке автомобиля.