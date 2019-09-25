Учение десантно-штурмового и артиллерийского полков ВДВ проходит в Псковской области

10:36, 25 сентября 2019, ПАИ

Тактическое учение десантно-штурмового и артиллерийского полков гвардейского соединения ВДВ проходит в Псковской области с 23 по 27 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Руководит учением командир 76-й дивизии генерал-майор Игорь Каплий. Задействованы более 1,5 тыс. десантников и порядка 100 единиц боевой техники.

На первом этапе военнослужащие были подняты по тревоге, приведены в высшие степени готовности и убыли в район сосредоточения. Они совершили многокилометровый марш на штатной технике в район деревни Кислово, где развернули полевые пункты управления и приступили к выработке замысла на ведение десантно-штурмовых действий.

Второй этап учения предусматривает десантирование и захват полевого аэродрома. После этого десантникам предстоит форсировать водную преграду, закрепиться на выгодном рубеже и удержать его до подхода основных сил.