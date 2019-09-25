Российская «Дылда» поборется за «Оскар»

23:05, 25 сентября 2019, ПАИ

Фильм «Дылда» Кантемира Балагова российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», пишет РИА Новости.

«Дылда» — вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Фильм рассказывает о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля. Там фильм получил приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».