Финансирование судов, прокуратуры и следственного комитета увеличат в 2020 году

23:00, 25 сентября 2019, ПАИ

Финансирование деятельности судебной системы, прокуратуры и Следственного комитета России увеличит правительство страны в 2020 году. Как пишет ТАСС, об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Отмечается, что расходы на судебную систему (средства, выделяемые судебному департаменту при Верховном суде РФ) в 2020 году могут составить 219 млрд рублей (в 2021 году - 223,5 млрд рублей, в 2022 году - 230 млрд рублей). Еще в 2017 году бюджетные ассигнования на судебную систему составляли 203 млрд рублей.

Финансирование органов прокуратуры в 2020 году могут увеличить до 99 млрд рублей (в 2021 году - 93 млрд рублей, в 2022 году - 95,9 млрд рублей). В проекте бюджета на 2018 год на деятельность Генеральной прокуратуры России предусматривалось 73,5 млрд рублей. Только на цифровизацию прокуратуры в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено 2,8 млрд рублей, на 2021 год - 5,8 млрд рублей, на 2022 год - 6,3 млрд рублей.

На финансирование Следственного комитета России на 2020 год в проекте бюджета предусмотрено 50,4 млрд рублей (на 2021 год - 50,2 млрд рублей, на 2022 год - 51,4 млрд рублей). В проекте бюджета на 2019 год для СК РФ предусматривалось 40,5 млрд рублей.