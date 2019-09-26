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Общество

За оправдание карательных операций нацистов в Псковской области на латышского легионера СС в России завели дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ветерана латышского легиона СС Висвалдиса Лациса, издавшего книгу, в которой оправдывает действия нацистов в отношении мирного населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ

Пенсионер из Латвии подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

В 2017 году ветеран Латышского легиона СС Висвалдис Лацис переиздал книгу «Латышский легион в свете истины». Как бывший участник этого легиона, на страницах издания он одобряет и поддерживает карательную активность военнослужащих на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. 

Как полагает следствие, Лацис намеревался сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих Латышского легиона СС к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала для того, чтобы вывести Латышский легион СС из-под ответственности норм трибунала. 

«Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться. Следственный комитет будет и впредь продолжать работу, направленную на выявление подобных фактов, давая каждому из них правовую оценку», - отметили в пресс-службе.

В 1943 и 1944 годах на оккупированной территории СССР формированиями, входившими в Латышский легион СС, проводились карательные операции, известные как «Зимнее волшебство» и «Праздник весны». Эти факты подтверждаются историческими документами и показаниями свидетелей. Латышскими полицейскими батальонами уничтожены сотни деревень и тысячи мирных жителей, что в соответствии со ст. 6 Устава Международного Военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси квалифицируются как военные преступления и преступления против человечности.

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