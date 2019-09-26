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Общество

Новый способ борьбы со снегом на дорогах предложили в России

Российские инженеры предложили новый способ борьбы со снегом и сугробами на дорогах, сообщает RT со ссылкой на исследование специалистов российского дорожного научно-исследовательского института.

В исследовании отмечается, что снег с проезжей части в России вывозится недостаточно быстро. Это замедляет движение автомобилей и ведет к увеличению числа пробок. Для решения этой проблемы эксперты предлагают использовать электропроводящий бетон. По словам специалистов, данный вид бетона лучше размещать вдоль краев проезжей части. Снег будет таять, вода в последствии направится в канализацию.

Также подчёркивается, что электропроводящий бетон будет безопасен для пешеходов и водителей за счет защитного слоя, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

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