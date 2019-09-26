Фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдёт в Псковской области 27-28 сентября

11:43, 26 сентября 2019, ПАИ

С 27 по 28 сентября в Пскове и Усвятском районе состоится открытый фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой. В нём примут участие более 150 человек из 15 творческих коллективов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Фестиваль начнется 27 сентября в Пскове, где пройдёт областной конкурс аутентичной песни. Конкурсанты будут соревноваться в трех номинациях: «Аутентичная песня», «Духовный стих» и «Былина». Среди участников конкурса: студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Тверского музыкального колледжа имени М. П. Мусоргского, самодеятельные исполнители из Пскова, Санкт-Петербурга, Порхова, Опочки и Бежаниц.

Также в этот день в 17:00 в Пскове состоится осенняя ярмарка «На Воздвижение у доброго молодца капуста у крыльца». На ней можно будет познакомиться с рецептами блюд из капусты, поучаствовать в конкурсе традиционных блюд из капусты, а в завершение освоить парно-бытовые танцы «Краковяк» и «На реченьку». Этими танцами откроется танцевальная молодежная вечерка «Воздвиженские посиделки».

28 сентября мероприятие продолжится в деревне Церковище Усвятского района, где перед домом Ольги Сергеевой соберутся фольклорные коллективы Псковской области и исполнят её песни. Затем все поклонники народной песни поучаствуют в традиционном шествии по деревенской улице с гармошками, частушками, и в фестивальном концерте, который пройдет в деревенском клубе. После этого в Усвятах в 18:00 состоится концерт лауреатов областного конкурса исполнителей аутентичной песни и народно-эстрадной группы «Малахит» из Великого Новгорода.

Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой проходит при финансовой поддержке федерального агентства по делам национальностей. Организаторами выступают комитет по культуре Псковской области, Псковский областной центр народного творчества и администрация Усвятского района.

Фольклорная певица Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 года. Она пела в союзе композиторов, давала сольные концерты в Санкт-Петербурге и Пскове, часто выступала перед односельчанами. Ее голос звучит в фильмах Андрея Тарковского «Ностальгия» и Лидии Бобровой «Бабуси».