На 200 тысяч оштрафовали гдовское хозяйство за выращивание форели без согласования с Росрыболовством

11:53, 26 сентября 2019, ПАИ

В Гдовском районе оштрафовали местное ООО «Форелевое хозяйство» за выращивание форели без согласования с Росрыболовством, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства ООО «Форелевое хозяйство» выращивала радужную форель в южной части акватории озера Забельское в Гдовском районе без обязательного согласования с Росрыболовством

Природоохранная межрайонная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности).

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления федерального агентства по Рыболовству привлек ООО «Форелевое хозяйство» к административной ответственности и оштрафовал на 200 тысяч рублей.