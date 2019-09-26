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Общество

На 200 тысяч оштрафовали гдовское хозяйство за выращивание форели без согласования с Росрыболовством

В Гдовском районе оштрафовали местное ООО «Форелевое хозяйство» за выращивание форели без согласования с Росрыболовством, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства ООО «Форелевое хозяйство» выращивала радужную форель в южной части акватории озера Забельское в Гдовском районе без обязательного согласования с Росрыболовством

Природоохранная межрайонная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности).

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления федерального агентства по Рыболовству привлек ООО «Форелевое хозяйство» к административной ответственности и оштрафовал на 200 тысяч рублей.

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