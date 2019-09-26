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Общество

Региональный оператор по ТКО в Псковской области уточняет базу данных потребителей

ООО «Экопром» - региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области работает над уточнением базы данных потребителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Как рассказал директор «Экопрома» Сергей Пайст, сейчас компания обслуживает 510 тысяч жителей Псковской области, при этом квитанции выписывают только на 485 тысяч человек. «Выходит, что 25 тысяч человек квитанции не получают. Это большое число, поэтому работу по уточнению данных ведем постоянно», - заявил директор компании.

Он заметил, что часть псковичей, которые не получают квитанции, обращаются в компанию самостоятельно и им производят начисления. «До конца года мы хотим выйти на цифру более-менее реальную с точки зрения проживания населения - 560 тысяч человек», - рассказал Сергей Пайст.

В Пскове действует клиентский офис оператора. Он располагается на улице Льва Толстого, 3. Позвонить можно по телефону 8 (8112) 20-19-21 или лично прийти в клиентский офис с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

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