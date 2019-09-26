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Общество

Лесопожарную технику на 50 млн рублей закупят в Псковской области в этом году

В Псковской области до конца этого года закупят новую технику для тушения лесных пожаров на почти 50 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктора Мусатова.

Он отметил, что обновление лесопожарной техники в Псковской области последний раз было пять лет назад, поэтому для региона это актуальный вопрос. «Это очень важно, потому что специфика лесных пожаров такова, что очень часто речь приходится вести не только о тушении, но и об их локализации. Поэтому эта техника будет способствовать повышению эффективности работ по тушению лесных пожаров и, конечно, даст свой позитивный результат», - подчеркнул Виктор Мусатов.

Председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии отметил, что закупка техники ведётся по региональному проекту «Сохранение лесов Псковской области» в рамках нацпроекта «Экология». По его словам, до конца года псковские власти намерены приобрести пять лесопатрульных комплексов, гусеничный трактор и пожарные автоцистерны.

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