На 10 тысяч рублей оштрафовали великолукского бухгалтера за неоплату долга организации

16:30, 26 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках бухгалтера организации-должника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей за не перечисление денег в счет оплаты долга организации. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении в отделе судебных приставов по Великим Лукам находилось производство о взыскании с организации налоговых платежей в размере 175,5 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель явился в фирму и вручил бухгалтеру постановление об ограничении проведения расходных кассовых операций и предупредил её о об административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве (часть 1 статьи 17.14 КоАП РФ). При этом он выяснил, что в кассе организации деньги отсутствовали.

Однако позже при проведении проверки кассовой книги пристав установил, что по кассе организации прошло 133 тысячи рублей. Так как бухгалтер не выполнила требования о перечислении денег на депозитный счет отдела судебных приставов, её привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

После применения данной меры организация погасила задолженность по налогам в полном объеме.