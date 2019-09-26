0
21:42
Основание под укладку искусственного футбольного газона готовят на территории гуманитарного лицея Пскова
21:19
Состоялась премьера клипа участников псковской группы Drum&Jazz
19:27
Псковичей приглашают привиться от гриппа
17:42
Николай Цискаридзе пообедал в одном из ресторанов Пскова
17:06
Работающие погодные приметы назвал Гидрометцентр
16:13
Виновного в гибели 6-летней псковички мотоциклиста приговорили к 4 годам лишения свободы
15:00
Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 27 сентября в связи проведением ралли
Еще новости
Общество

Минфин РФ хочет реструктурировать долги регионов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство готовит предложение по реструктуризации задолженности регионов перед российским бюджетом, сообщает ТАСС.

Речь идёт о реструктуризации 75 млрд рублей бюджетных кредитов в 2020 году при условии инвестирования средств в инфраструктуру и новые проекты, которые реализуются в регионах.

Министр также обратил внимание на существующие большие различия в бюджетной обеспеченности субъектов России. Он отметил, что ведомство выделило 10 регионов, которые требуют дополнительной поддержки со стороны федерального центра. По каждому из таких субъектов будут приняты специальные программы по увеличению их экономического потенциала, добавил Антон Силуанов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Основание под укладку искусственного футбольного газона готовят на территории гуманитарного лицея Пскова
26 сентября 2019
Основание под укладку искусственного футбольного газона готовят на территории гуманитарного лицея Пскова
Состоялась премьера клипа участников псковской группы Drum&Jazz
26 сентября 2019
Состоялась премьера клипа участников псковской группы Drum&Jazz
Псковичей приглашают привиться от гриппа
26 сентября 2019
Псковичей приглашают привиться от гриппа
Николай Цискаридзе пообедал в одном из ресторанов Пскова
26 сентября 2019
Николай Цискаридзе пообедал в одном из ресторанов Пскова 1
Работающие погодные приметы назвал Гидрометцентр
26 сентября 2019
Работающие погодные приметы назвал Гидрометцентр
Виновного в гибели 6-летней псковички мотоциклиста приговорили к 4 годам лишения свободы
26 сентября 2019
Виновного в гибели 6-летней псковички мотоциклиста приговорили к 4 годам лишения свободы
Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 27 сентября в связи проведением ралли
26 сентября 2019
Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 27 сентября в связи проведением ралли
Определены победители регионального конкурса «Лучшее поселение Псковской области»
26 сентября 2019
Определены победители регионального конкурса «Лучшее поселение Псковской области»

Идет загрузка...