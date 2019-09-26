Минфин РФ хочет реструктурировать долги регионов

20:38, 26 сентября 2019, ПАИ

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство готовит предложение по реструктуризации задолженности регионов перед российским бюджетом, сообщает ТАСС.

Речь идёт о реструктуризации 75 млрд рублей бюджетных кредитов в 2020 году при условии инвестирования средств в инфраструктуру и новые проекты, которые реализуются в регионах.

Министр также обратил внимание на существующие большие различия в бюджетной обеспеченности субъектов России. Он отметил, что ведомство выделило 10 регионов, которые требуют дополнительной поддержки со стороны федерального центра. По каждому из таких субъектов будут приняты специальные программы по увеличению их экономического потенциала, добавил Антон Силуанов.