«К звёздам» Джеймса Грэя: Вращение блудного Брэда Питта

19:40, 27 сентября 2019, ПАИ

В кинотеатрах стартовала картина «К звёздам» Джеймса Грэя, где герой Брэда Питта – отважный астронавт-одиночка Рой Макбрайд отправляется на край Солнечной системы чтобы найти и остановить обезумевшего отца. Мировая премьера ленты состоялась на конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля, но Грэй не смог завоевать заветного «Золотого льва». О том, почему так произошло, рассказывает Муслим Камалов.

Недалекое будущее. Рой Макбрайд (Брэд Питт) – бравый астронавт-инженер, национальный герой, каких еще поискать: его пульс никогда не поднимается выше 80 ударов в минуту, психика крепче стали, а физические перегрузки – для него скорее примитивная забава. Космос полностью покорил сердце Роя и места в нем для возлюбленной Ив (эпизодическая Лив Тайлер) совсем не осталось, отчего она громко закрыла дверь с той стороны, оставив экс-супруга в одиночестве смотреть по вечерам одним глазом на звезды, другим - на её фотографию.

Последнее время Рой занят какой-то ерундовой космо-рутиной – что-то там мониторит, проверяет лампочки и осматривает пимпочки на высоченной антенне, построенной на Земле для сканирования космических глубин и поиска внеземных форм жизни. Внезапный выброс антиматерии, инициирующий катастрофу на антенне, немного скрашивает серые трудовые будни Роя: он падает на Землю прямиком из космоса, а потом узнает от командования, что его отец – Клиффорд Макбрайд (Томми Ли Джонс), 20 лет назад отправившийся на миссию по поиску жизни во вселенной и сгинувший где-то в окрестностях Нептуна, - оказывается, все это время был жив. Но из-за того, что Клиффорд практически лишился рассудка и не в состоянии что-либо уже контролировать, выбросы запасов антивещества с корабля оборачиваются для населения Земли смертельной угрозой. Роя отправляют к отцу, чтобы остановить его, либо, в крайнем случае, устранить.

Джеймс Грэй, как и три года назад, продолжает авторские рассуждения на вечные темы смерти (излюбленная из всех), семейных конфликтов, преодолении, одиночестве и одержимости приключениями: его образцово-показательная манера рассказчика, безусловно вдохновленная в те недалекие времена работами Вернера Херцога, помогла ему в работе над «Затерянным городом Z», сделав картину, не без помощи, конечно, великого оператора Дариуса Хонджи, чуть ли не революционной драмой о человеческих судьбах и испытаниях. Да, своеобразное чудо в «Городе» Грэя, вроде, и было, но на поверхность постоянно просачивалась вторичность: чем дальше режиссер пытался угодить поклонникам «Агирре, гнев божий» и «Фицкарральдо», тем быстрее из картины исчезала магия, которую, увы, не всегда удается перекрывать художественными изысками.

В своей новой работе – «К звёздам» - Джеймс Грэй, которому наконец-то доверили весьма нескромный бюджет и выписали из голливудского склада боеприпасов Брэда Питта на пару с совсем уже иссохнувшим Томми Ли Джонсом, решает вывести семейные недопонимания подальше из избы - на вселенский уровень. За основу же теперь Грэй смело берет «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Копполы и замешивает ко всему еще и кубриковскую «Космическую Одиссею» - эталон научной фантастики, кладезь фундаментальных визуальных форм и настольный фильм любого синефила; лента, без отсылок к которой теперь не обходится практически ни один фильм об астронавтах. Вот и Грэй, как и все, не устоял, а, быть может, его банально сразила авторская лень.

Впрочем, как бы там не было, в тот момент, когда Кристофер Нолан своим «Интерстелларом» возродил моду на реалистичную научную фантастику, у всех остальных постановщиков подобных лент снова появилось удобное прикрытие, как бы оправдывающее неоригинальность их работ – на вершину трендов индустрии опять взгромоздились оммажи, бесконечные отсылки и цитаты с пасхалками. Грэй, к счастью, на этот раз паразитирует с особой осторожностью, но с не меньшей степенью, выигрышно укладывая в «К звездам» канву «Сердца тьмы» Джозефа Конрада, начиная с самого названия.

Герой Брэда Питта, Рой – перманентно печальный астронавт, погрузившийся в прямо-таки беспросветную депрессию после психологической травмы, нанесенной собственным отцом - Роя больше ничего не заботит в этой жизни на Земле. Человечество также пребывает в своего рода стагнации и не знает, что же делать дальше, где искать внеземную жизнь и куда двигаться, когда, к примеру, даже Луна уже застроена торговыми центрами и светится неоном на тысячи миль. Рой даже отказывается от специальных таблеток для создания хорошего настроения (нет, это вовсе не наркотики), поскольку желает оставаться самим собой, в трезвом уме наедине с депрессией. Играющий все это Питт (он же, кстати, продюсер картины), в общем и целом, не перетруждается, находясь всю дорогу от Земли до Нептуна, скорее, в состоянии экономии энергии, чем ее дикого перерасхода.

С естественным спутником Земли будут связаны лучшие моменты «К звездам»: эпизод погони и перестрелки с космическими пиратами сделан ничуть не хуже, чем, скажем, самые эпичные бои в последних «Звездных войнах», его непродолжительность, которая, судя по всему, работает просто как некое отвлечение от центральной повестки, – мимолетное развлечение для заскучавшего зрителя и необходимая встряска, превосходно поставленная в стилистике старомодного космического вестерна или, скажем допотопного сай-фая. Хватает, конечно, и совсем неясных нелепостей: вроде того якобы саспенс-эпизода, где герой Питта сражается, внимание, со взбесившимися космическими обезьянами на корабле, сигнал SOS которого уловили герои по пути к Марсу. «Чужие», вы ли это?

Каких-то особых восторгов «К звездам», к сожалению, не вызывает. Да, это технически выверенное Грэйем до мелочей кино, с традиционно безупречным визуальным рядом, где Хойте Ван Хойтема берет новые высоты, когда кажется, что лучшего добиться уже невозможно; где композитор Макс Рихтер отчаянно долбит сначала куски из «Интерстеллара», а потом из «Одиссеи» с фирменной финальной нотой; где Грэй по большей части умничает, то и дело пытается выдать себя за философа, объясняя, что смирение с утратой близких невозможно найти даже в бескрайнем и бездушном космосе, насколько бы далеко ты не улетел. Все эти до невозможного монотонные рассуждения, подкрепленные пафосным закадровым бубняжом, правда, так и растворяются где-то в глубинах космоса. И о невозможности пережить семейное горе рассказано лучше в том же «Человеке на Луне». «К звездам» - скорее кино из разряда «похоже на все на свете», которое в скором времени затеряется среди таких же современных «одиссей» и «апокалипсисов», фильмов звенящей пустоты, где увидеть что-то действительно новое – без шансов. Рассмотреть в этом всем «Золотого льва» Венеции тем более, увы, не получается.