0
19:40
«К звёздам» Джеймса Грэя: Вращение блудного Брэда Питта
16:29
В Пскове наградили победителей регионального конкурса «Моя семейная история»
10:17
Средства на сохранение псковских памятников заложены в федеральный бюджет на 2020 год
23:05
Российская «Дылда» поборется за «Оскар»
22:24
Российский кинематограф получит более 22 млрд рублей
14:30
Кинопремьеры недели: Александр Петров изображает спецагента в триллере «Герой», а Брэд Питт летит «К звездам»
14:08
Какие артисты выступят в Пскове в октябре
Еще новости
Культура

«К звёздам» Джеймса Грэя: Вращение блудного Брэда Питта

В кинотеатрах стартовала картина «К звёздам» Джеймса Грэя, где герой Брэда Питта – отважный астронавт-одиночка Рой Макбрайд отправляется на край Солнечной системы чтобы найти и остановить обезумевшего отца. Мировая премьера ленты состоялась на конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля, но Грэй не смог завоевать заветного «Золотого льва». О том, почему так произошло, рассказывает Муслим Камалов.

Недалекое будущее. Рой Макбрайд (Брэд Питт) – бравый астронавт-инженер, национальный герой, каких еще поискать: его пульс никогда не поднимается выше 80 ударов в минуту, психика крепче стали, а физические перегрузки – для него скорее примитивная забава. Космос полностью покорил сердце Роя и места в нем для возлюбленной Ив (эпизодическая Лив Тайлер) совсем не осталось, отчего она громко закрыла дверь с той стороны, оставив экс-супруга в одиночестве смотреть по вечерам одним глазом на звезды, другим - на её фотографию.

Последнее время Рой занят какой-то ерундовой космо-рутиной – что-то там мониторит, проверяет лампочки и осматривает пимпочки на высоченной антенне, построенной на Земле для сканирования космических глубин и поиска внеземных форм жизни. Внезапный выброс антиматерии, инициирующий катастрофу на антенне, немного скрашивает серые трудовые будни Роя: он падает на Землю прямиком из космоса, а потом узнает от командования, что его отец – Клиффорд Макбрайд (Томми Ли Джонс), 20 лет назад отправившийся на миссию по поиску жизни во вселенной и сгинувший где-то в окрестностях Нептуна, - оказывается, все это время был жив. Но из-за того, что Клиффорд практически лишился рассудка и не в состоянии что-либо уже контролировать, выбросы запасов антивещества с корабля оборачиваются для населения Земли смертельной угрозой. Роя отправляют к отцу, чтобы остановить его, либо, в крайнем случае, устранить.

Джеймс Грэй, как и три года назад, продолжает авторские рассуждения на вечные темы смерти (излюбленная из всех), семейных конфликтов, преодолении, одиночестве и одержимости приключениями: его образцово-показательная манера рассказчика, безусловно вдохновленная в те недалекие времена работами Вернера Херцога, помогла ему в работе над «Затерянным городом Z», сделав картину, не без помощи, конечно, великого оператора Дариуса Хонджи, чуть ли не революционной драмой о человеческих судьбах и испытаниях. Да, своеобразное чудо в «Городе» Грэя, вроде, и было, но на поверхность постоянно просачивалась вторичность: чем дальше режиссер пытался угодить поклонникам «Агирре, гнев божий» и «Фицкарральдо», тем быстрее из картины исчезала магия, которую, увы, не всегда удается перекрывать художественными изысками.

В своей новой работе – «К звёздам» - Джеймс Грэй, которому наконец-то доверили весьма нескромный бюджет и выписали из голливудского склада боеприпасов Брэда Питта на пару с совсем уже иссохнувшим Томми Ли Джонсом, решает вывести семейные недопонимания подальше из избы - на вселенский уровень. За основу же теперь Грэй смело берет «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Копполы и замешивает ко всему еще и кубриковскую «Космическую Одиссею» - эталон научной фантастики, кладезь фундаментальных визуальных форм и настольный фильм любого синефила; лента, без отсылок к которой теперь не обходится практически ни один фильм об астронавтах. Вот и Грэй, как и все, не устоял, а, быть может, его банально сразила авторская лень.

Впрочем, как бы там не было, в тот момент, когда Кристофер Нолан своим «Интерстелларом» возродил моду на реалистичную научную фантастику, у всех остальных постановщиков подобных лент снова появилось удобное прикрытие, как бы оправдывающее неоригинальность их работ – на вершину трендов индустрии опять взгромоздились оммажи, бесконечные отсылки и цитаты с пасхалками. Грэй, к счастью, на этот раз паразитирует с особой осторожностью, но с не меньшей степенью, выигрышно укладывая в «К звездам» канву «Сердца тьмы» Джозефа Конрада, начиная с самого названия.

Герой Брэда Питта, Рой – перманентно печальный астронавт, погрузившийся в прямо-таки беспросветную депрессию после психологической травмы, нанесенной собственным отцом - Роя больше ничего не заботит в этой жизни на Земле. Человечество также пребывает в своего рода стагнации и не знает, что же делать дальше, где искать внеземную жизнь и куда двигаться, когда, к примеру, даже Луна уже застроена торговыми центрами и светится неоном на тысячи миль. Рой даже отказывается от специальных таблеток для создания хорошего настроения (нет, это вовсе не наркотики), поскольку желает оставаться самим собой, в трезвом уме наедине с депрессией. Играющий все это Питт (он же, кстати, продюсер картины), в общем и целом, не перетруждается, находясь всю дорогу от Земли до Нептуна, скорее, в состоянии экономии энергии, чем ее дикого перерасхода.

С естественным спутником Земли будут связаны лучшие моменты «К звездам»: эпизод погони и перестрелки с космическими пиратами сделан ничуть не хуже, чем, скажем, самые эпичные бои в последних «Звездных войнах», его непродолжительность, которая, судя по всему, работает просто как некое отвлечение от центральной повестки, – мимолетное развлечение для заскучавшего зрителя и необходимая встряска, превосходно поставленная в стилистике старомодного космического вестерна или, скажем допотопного сай-фая. Хватает, конечно, и совсем неясных нелепостей: вроде того якобы саспенс-эпизода, где герой Питта сражается, внимание, со взбесившимися космическими обезьянами на корабле, сигнал SOS которого уловили герои по пути к Марсу. «Чужие», вы ли это?

Каких-то особых восторгов «К звездам», к сожалению, не вызывает. Да, это технически выверенное Грэйем до мелочей кино, с традиционно безупречным визуальным рядом, где Хойте Ван Хойтема берет новые высоты, когда кажется, что лучшего добиться уже невозможно; где композитор Макс Рихтер отчаянно долбит сначала куски из «Интерстеллара», а потом из «Одиссеи» с фирменной финальной нотой; где Грэй по большей части умничает, то и дело пытается выдать себя за философа, объясняя, что смирение с утратой близких невозможно найти даже в бескрайнем и бездушном космосе, насколько бы далеко ты не улетел. Все эти до невозможного монотонные рассуждения, подкрепленные пафосным закадровым бубняжом, правда, так и растворяются где-то в глубинах космоса. И о невозможности пережить семейное горе рассказано лучше в том же «Человеке на Луне». «К звездам» - скорее кино из разряда «похоже на все на свете», которое в скором времени затеряется среди таких же современных «одиссей» и «апокалипсисов», фильмов звенящей пустоты, где увидеть что-то действительно новое – без шансов. Рассмотреть в этом всем «Золотого льва» Венеции тем более, увы, не получается.

Муслим Камалов
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Киногид
Кинопремьеры недели: Александр Петров изображает спецагента в триллере «Герой», а Брэд Питт летит «К звездам» Слишком star, чтобы умирать: почему новый «Рэмбо» Сильвестра Сталлоне не заслуживает внимания Кинопремьеры недели: последняя кровь «Рэмбо», «Зеровилль» и Yesterday Смерть в объективе: «Полароид» - черное пятно в карьере Ларса Клевберга Кинопремьеры недели: «Щегол», «Пункт назначения: смайл» и «Стриптизерши» Второе пришествие: «Оно 2» Андреса Мускетти – теперь о страхах 40-летних лузеров Кинопремьеры недели: сиквел «Оно», новые фильмы Линклейтера и Тодоровского Вперед в прошлое: «Тачка на миллион» - внушительный памятник Джону Делореану от режиссера Ника Хэмма Кинопремьеры недели: «Тачка на миллион» и «Я иду искать» В тихом омуте: «Капкан» - злобные аллигаторы в гостях у Каи Скоделарио
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Пскове наградили победителей регионального конкурса «Моя семейная история»
27 сентября 2019
В Пскове наградили победителей регионального конкурса «Моя семейная история»
Средства на сохранение псковских памятников заложены в федеральный бюджет на 2020 год
26 сентября 2019
Средства на сохранение псковских памятников заложены в федеральный бюджет на 2020 год
Российская «Дылда» поборется за «Оскар»
25 сентября 2019
Российская «Дылда» поборется за «Оскар»
Российский кинематограф получит более 22 млрд рублей
25 сентября 2019
Российский кинематограф получит более 22 млрд рублей
Археологи начали искать крепость XV века в Опочке
25 сентября 2019
Археологи начали искать крепость XV века в Опочке
«Чернобыль» назван лучшим мини-сериалом
23 сентября 2019
«Чернобыль» назван лучшим мини-сериалом
Фестиваль «День скобаря» проходит в Пскове
21 сентября 2019
Фестиваль «День скобаря» проходит в Пскове
Льготы предлагается ввести для арендаторов псковских памятников
20 сентября 2019
Льготы предлагается ввести для арендаторов псковских памятников

Идет загрузка...