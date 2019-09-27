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Общество

Германия предоставит России информацию о полумиллионе советских военнопленных

Российский государственный военный архив (РГВА) получит от Германии электронные копии документов порядка полумиллиона советских пленных времен Второй мировой войны. На основе этих данных РГВА сформирует свой онлайн-архив, сообщает «Коммерсантъ».

Сформировать онлайн-архив предполагается так, чтобы в нем можно было найти информацию о жизненном пути и месте смерти определенного человека, введя его фамилию, имя, отчество, год и место рождения.

«В четверг в Берлине было подписано Соглашение между Российским государственным военным архивом и Федеральным архивом Германии о передаче данных в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные», - пишет газета.

Директор РГВА Владимир Тарасов уточнил, что это совместный проект, в котором с российской стороны также участвуют Министерство обороны РФ и корпорация ЭЛАР, а с немецкой стороны - Германский исторический институт в Москве, Федеральный архив и Немецкий союз по уходу за военными могилами.

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