Администрация Пскова обязалась высадить деревья на улице Яна Фабирициуса взамен спиленных

11:30, 27 сентября 2019, ПАИ

Администрация Пскова взяла на себя обязательство в 2020-м году году высадить столько деревьев на улице Яна Фабрициуса, сколько придется спилить. Детали вопроса планируют согласовать с жителями. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает с 39-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит 27 сентября.

Директор «СДМ Проект» Елена Трошкова рассказала депутатам, что основная задача — привести улицу к нормативному состоянию и сделать ее четырехполосной. «Всего нужно расширить [улицу] на полметра в каждую сторону. Если идти по нормам, то расстояние от дерева до поребрика должно быть не менее 2 метров. Даже сейчас такого расстояния нет, где-то метр, где-то 1,8 метра. Мы обратились в УГХ за разрешением на снос деревьев. В результате дебатов пришли к выводу, что сносить деревья — это оголять улицы. Нормы рассчитаны и для того, чтобы дерево могло бы жить безболезненно». Она напомнила, что для того, чтобы деревья оставить, приняли норматив — 0,7 метра от дерева до бордюра.

«Есть норматив, а есть жители, которые отстаивают свои интересы, — отметил глава администрации Пскова Александр Братчиков. — Мы понимаем, что оголить улицу неправильно, потому идём на максимально возможные изменения».

Александр Братчиков добавил, что 26 сентября администрация города взяла на себя обязанность в 2020 году высадить то количество деревьев на улице Яна Фабрициуса, которое будет спилено.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская зачитала решение комитета, в котором говорилось о том, что городская администрация должна предоставить план высадки насаждений, заложить финансирование на эти цели, и в течение следующего года высадить деревья. Депутаты гордумы поддержали решение.