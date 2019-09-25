Не каменные джунгли: Что будет с деревьями на улице Яна Фабрициуса

17:09, 25 сентября 2019, ПАИ

В Пскове начался первый этап реконструкции улицы Яна Фабрициуса по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас работы ведутся на участке от площади Победы до улицы Гражданской. Впереди также ремонт участка от улицы Металлистов до улицы Вокзальной, где для расширения проезжей части планируют вырубить деревья.

С таким кардинальным решением согласны не все.

Депутаты Псковской городской Думы выступили с требованием максимально сохранить деревья при реконструкции. А для того, чтобы понять, как это можно сделать, они 25 сентября выехали на место. С парламентариями территорию осматривали представители администрации Пскова и организации-проектировщика и корреспондент Псковского агентства информации.

Депутаты Псковской гордумы Григорий Турчин и Сергей Колосов, на чьих избирательных округах находится улица Яна Фабрициуса, пояснили, почему выступили против сноса деревьев. «Первоначально нам было объявлено, что будут снесены все деревья. Однако, никакого проекта нам никто не показал, - заметил Григорий Турчин. - Сносим деревья, а высадят ли что-то взамен, нам не говорят».

В связи с этим вопрос был вынесен на думский комитет по ЖКХ и благоустройству, на котором было принято решение снести на улице Яна Фабрициуса только те деревья, которые находятся в 0,7 метра от бортового камня проезжей части. Таким образом, под снос попадают 147 деревьев. Однако депутаты возмутились этим и настояли на максимальном сохранении деревьев и выносе этого вопроса на сессию Псковской городской Думы для окончательного решения.

На месте директор «СДМ Проект» Елена Трошкова, которая занимается проектированием улицы, пояснила, что для доведения улицы Яна Фабрициуса до полных четырёх полос с велодорожкой и парковочными местами её необходимо расширить, а значит уменьшить зелёную зону. Она подчеркнула, что существуют нормы, согласно которым расстояние от дерева до поребриков с двух сторон должно быть не менее двух метров. «И на протяжении практически всей улицы стоит проблема: большинство деревьев попадают под снос», - заметила она.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



























«Это безобразие. Скоро весь город будет вырублен», - возмутился парламентарий Александр Баев, при этом он добавил, что не выступает против сноса ветхих деревьев. Его поддержали коллеги-депутаты Григорий Турчин и Сергей Колосов.

Парламентарии решили на месте искать пути решения вопроса и взялись измерять рулеткой расстояние от деревьев до дорожного поребрика. «Пять метров, - отметил Александр Баев. – А для расширения улицы нужно убрать метр, четыре остается, а значит, можно посадить новые деревья».

Однако Елена Трошкова пояснила, что деревья тоже занимают место, а в нормах четко прописано расстояние от дерева до проезжей части – два метра. «Можно высадить и другие деревья, поменьше, тогда и четырёх метров хватит», - парировал Александр Баев.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская поинтересовалась, где в случае сноса этих деревьев будут посажены новые. «Нам нужно прописать в документах, какое количество деревьев будет высажено и где», - заявила она и предложила обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными лицами на профильном комитете Псковской гордумы 26 сентября. Также Елена Полонская отметила, что вопрос по сносу деревьев рассматривается только с одной стороны улицы Яна Фабрициуса, а практически все деревья вдоль дороги со стороны футбольного стадиона «747» будут сохранены.

Елена Трошкова согласилась с позицией депутатов и напомнила, что владельцами всех зеленых насаждений является город, а значит, парламентарии могут «поиграть немножко с нормой отступов от деревьев до поребрика». «Мы за сохранение зеленой зоны, но какие-то деревья все равно придется снести, - отметила она. – Без этого нельзя расширить улицу».

«Псков – древний и зеленый город, и хотелось бы его в таком виде сохранить, чтобы он и дальше процветал, - заявил по итогам выездного совещания журналистам Александр Баев. - Если мы одно дерево сносим, то нужно как минимум два посадить».

Кроме того, депутат отметил, что на выездном совещании парламентарии создали прецедент. «Мы заставили проектировщиков и исполнителей задуматься, что город не должен быть похож на «каменные джунгли», - подчеркнул он.

Александр Баев отметил, что депутаты высказали свои пожелания и пожелания жителей города. «Ждем теперь ответ от проектировщиков и надеемся, что вопрос будет решен», - подчеркнул он и добавил, что при решении с отступами депутатам будет проще решать аналогичные вопросы по сносу деревьев на других реконструируемых улицах Пскова.