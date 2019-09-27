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Общество

Арендаторы памятников в Пскове смогут получить льготы

Депутаты Псковской городской Думы установили льготы для арендаторов муниципальных объектов культурного наследия, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 39-й сессии гордумы 27 сентября.

Законопроект направлен на привлечение инвесторов к процессу восстановления и сохранности псковских памятников, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии. Льготы смогут получить юридические и физические лица, потратившие свои средства на работы по сохранению объектов культурного наследия.

Ранее отмечалось, что на балансе города имеются три памятника, требующие значительных затрат на работы по их сохранению и восстановлению. Желающих взять объекты в аренду пока что нет.

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