Арендаторы памятников в Пскове смогут получить льготы

12:16, 27 сентября 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы установили льготы для арендаторов муниципальных объектов культурного наследия, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 39-й сессии гордумы 27 сентября.

Законопроект направлен на привлечение инвесторов к процессу восстановления и сохранности псковских памятников, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии. Льготы смогут получить юридические и физические лица, потратившие свои средства на работы по сохранению объектов культурного наследия.

Ранее отмечалось, что на балансе города имеются три памятника, требующие значительных затрат на работы по их сохранению и восстановлению. Желающих взять объекты в аренду пока что нет.