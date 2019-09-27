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Общество

ФОТОФАКТ: «Боевой» КАМАЗ приехал в Псков

Фото Дарьи Хватковой

«Боевой» КАМАЗ — автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» — приехал в Псков. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, автомашина примет участие в ралли «Псков Ганзейский» на городском суперспецучастке «Кубок Княгини Ольги» вечером 27 сентября.

Фото Дарьи Хватковой

28 сентября автомащина проедет первую секцию ралли, а с 12:00 до 13:30 будет находиться в сервисном парке ралли, который расположится в центре Пскова вблизи парковки туристических автобусов на улице Карла Маркса (территория бывшей автостанции напротив общежития ПсковГУ). Там будет организована фотосессия с легендарным грузовиком.

Фото Дарьи Хватковой

Один из пилотов команды «КАМАЗ-мастер» - уроженец Великих Лук Антон Шибалов. В этом году он впервые в своей карьере выиграл международное ралли-рейд «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Фото Дарьи Хватковой

Подробнее о ралли «Псков Ганзейский» здесь>>>

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