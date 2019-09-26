Ралли «Псков Ганзейский»: Куда стоит отправиться зрителям

16:01, 26 сентября 2019, ПАИ

С 26 по 28 сентября Псковская область принимает финальный этап Кубка России по ралли. На старт гонки, которая в этом году получила наименование «Псков Ганзейский», выйдут более 60 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Екатеринбурга, Якутска, Екатеринбурга, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Ярославля, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Перми, Минска (Белоруссия). Псков представляют три экипажа: Максим Павлов и Сергей Пушкарь на автомобиле Ford Fiesta (стартовый номер 39), Сергей Алексеев и Анжелика Соломеник на автомобиле ВАЗ-2107 (стартовый номер 74) и петербуржец Михаил Алексеев и псковичка Юлия Пащинская (стартовый номер 35).

Для болельщиков гонки запланированы сразу несколько мероприятий. Во-первых, зрителей ждут на церемонии открытия соревнований, которая состоится в 21:00 27 сентября в центре Пскова. Стартовая арка будет установлена у главного здания Псковского государственного университета на площади Ленина.

Сразу после того как ралли «Псков Ганзейский» будет объявлено открытым, стартует первый скоростной участок «Кубок Княгини Ольги», трассу которого организаторы проложили между площадями Ленина и Октябрьской. Впервые в истории ралли «Псков» результаты городского суперспецучастка пойдут в зачёт всей гонки.

Тем зрителям, которые собираются прибыть на открытие ралли на личном автомобиле, нужно помнить о перекрытом движении в центре Пскова с 20:30 до 22:30. Для гражданских машин закроют (а для «боевых» откроют) площадь Ленина, улицу Советскую от площади Ленина до Октябрьской площади, Октябрьский проспект от Октябрьской площади до улицы Некрасова и Ольгинский мост. В качестве объезда предлагаются улицы Карла Маркса (движение от железнодорожного вокзала), Труда, Инженерную, Кузнецкую, Максима Горького и мост имени 50-летия Октября.

Изменится на этот период и схема движения городских автобусов.

Основная часть соревнований пройдёт 28 сентября. Стартовать экипажи будут из посёлка Старый Изборск в Печорском районе. Первый автомобиль уйдёт на трассу в 10:00. Всего участникам предстоит проехать порядка 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых 103 – общая протяжённость скоростных участков.

Болельщиков в этот день ждут в деревне Лавры Печорского района. Поскольку зрительская зона, которая получила название «Трамплин», находится в пограничной полосе, то организаторы предупреждают зрителей о необходимости иметь при себе паспорт.

«Боевые» автомобили в Лаврах можно будет увидеть дважды: здесь пройдут скоростные участки №2 «Железово» и №5 «Лавры». Для гражданских машин дорогу, ведущую к Лаврам, перекроют с 9:15 до 12:15 и с 14:15 до 17:15. Подъехать к зрительской зоне можно также, минуя трассу гонки, - через деревню Ротово Печорского района.

За развлекательную часть для зрителей отвечает компания «Интей Лада» - организатор моносерии LADA Rally Cup, финал которой пройдёт в рамках ралли «Псков Ганзейский». Здесь установят шатры на случай непогоды, будет работать ведущий, организуют звуковое сопровождение, состоится шоу-программа, розыгрыши призов и развлечения для детей.

Для зрителей, которые останутся в субботу в Пскове, организаторы ралли также подготовили особенную программу. Напротив общежития Псковского государственного университета на улице Карла Маркса (на территории бывшей автостанции) будет организован сервисный парк, куда между первой и второй секциями гонки прибудут все экипажи.

Там же у псковичей будет возможность «прикоснуться к легенде»: увидеть уникальный автомобиль команды «КАМАЗ-мастер». Грузовик, который прибудет в Псков, был победителем легендарных ралли-рейдов «Дакар» и «Шёлковый путь». В сервисном парке машина будет находиться с 12:00 до 13:30.

«Боевой» КАМАЗ появится и на открытии ралли «Псков Ганзейский» вечером 27 сентября, а 28 сентября проедет первую секцию гонки, состоящую из трёх скоростных участков.

Организаторы гонки призывают болельщиков сопровождать свои фотографии в социальных сетях хэштегом #РаллиПсков2019. Лучшие снимки будут опубликованы в группе «PSKOV RALLY» в социальной сети «ВКонтакте». Там же можно будет следить за текстовой трансляцией с трассы соревнований.