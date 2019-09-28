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Общество

Полмиллиарда рублей вложила компания «Экопром» в техническое переоборудование

ООО «Экопром» - региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области вложил в техническое переоборудование полмиллиарда рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили директор компании «Экопром» Сергей Пайст.

«Более 40 млн рублей мы вложили в баки различной емкости и порядка 500 млн рублей - в технику и имущество. Субподрядчики тоже за этот год технику с боковой погрузкой поменяли на заднюю, понимая ее эффективность», - рассказал Сергей Пайст.

По его словам, сейчас парк техники компании составляет порядка 40 единиц, в ближайшее время в регион поступит еще две машины.

Кроме того, как отметил директор компании «Экопром», около 100 контейнеров из 500 доставленных в Псковскую область уже пришли в негодность: «Контейнеров портится много, по разным причинам. Кто-то решает в него положить бетонную плиту, и он сразу раскалывается от этого. Бывает, что горят. Последний случай возгорания был на ул. Инженерной в Пскове. Сгорел пластиковый контейнер объемом 1 куб. м. В большинстве случаев страдают большие контейнеры, которые в среднем стоят 15 тысяч рублей».

Региональный оператор по обращению в твердыми коммунальными отходами (ТКО) – компания «Экопром» обслуживает около 510 тысяч жителей Псковской области.

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