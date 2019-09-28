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Общество

Ночную «Ласточку» планируют запустить из Петербурга в Псков с 1 ноября

С 1 ноября между Псковом и Санкт-Петербургом может начать курсировать ночная пара поезда «Ласточка». Об этом заявило руководство Октябрьской железной дороги (ОЖД) – филиала ОАО «РЖД» на встрече с депутатами Псковского областного Собрания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

В конце августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что региональные власти прорабатывают вопрос с РЖД о запуске ночной пары поездов «Ласточка» между Псковом и Санкт-Петербургом.

С 4 августа 2018 года благодаря договоренностям Михаила Ведерникова с РЖД между Псковом и Санкт-Петербургом начали курсировать первые «Ласточки». Сейчас они делают по шесть рейсов. С 3 августа маршрут «Ласточки» по субботам и воскресеньям продлён до Печор.

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