Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)

22:00, 27 сентября 2019, ПАИ

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» с великолукским пилотом Антоном Шибаловым попал в аварию на 3-м этапе Чемпионата России по ралли-рейдам в Ростове, пишет портал wrc-info.ru.

Отмечается, что авария произошла в момент движения грузовика по спецучастку на скорости примерно 80 км\ч, когда он наехал на вкопанную трубу. Затем машина плашмя упала на левый бок.

«Я помню момент первого удара машины о закопанную трубу и далее я понял, что хожу уже вокруг лежащей на боку машины. –отметил Антон Шибалов. – Оказывается, меня бессознательного Дима и Иван вытащили из машины. По приезде в Челны мы досконально проанализировали ситуацию. Из-за росших по бокам дамбы камышей не совсем понятна высота дамбы и, тем более, не видно вкопанной в нее здоровенной трубы диаметром около метра. На большой скорости мы пробиваем об нее правое переднее колесо, ломаем поворотный кулак и кронштейн рессоры. Уже потом по фото можно увидеть, как загнуло мощнейшие лонжероны и поперечную трубу рамы грузовика. Труба была вкопана немного под углом к дороге, это обстоятельство задало изменение траектории дальнейшего полета машины вперед влево. Наверняка я инстинктивно пытался подрулить колесами, чтобы при приземлении не завалить машину, но вырванный с корнем рулевой механизм был уже бесполезен».

После инцидента экипаж доставили сначала в сельскую больницу, затем в БСМП Ростова. Полное обследование сделали уже в Набережных Челнах. У Антона Шибалова диагностировали переломы трех ребер и ушиб почки, у Дмитрия Никитина – перелом одного ребра, у механика экипажа Ивана Татаринова – повреждение связок руки и ключицы.

Руководитель команды Владимир Чагин не нашел никаких ошибок в действиях экипажа. Отмечается, что в настоящее время экипаж чувствует себя нормально, спортсмены проходят восстановление под наблюдением специалистов партнеров команды Центр восстановительной травматологии и ортопедии «Ариадна». Планы по участию экипажа Антона Шибалова в предстоящих соревнованиях не меняются.

На церемонии открытия ралли «Псков Ганзейский - 2019» – финального этапа Кубка России по ралли в Пскове Антону Шибалову и его команде пожелали скорейшего выздоровления и возвращения в гонки.

В 2019-м году Антон Шибалов впервые в своей карьере одержал победу на международном ралли-рейде «Шелковый путь» в зачете грузовиков. В прошлом году он занял третье место среди пилотов на ралли «Шелковый путь», а в 2017-м – второе.