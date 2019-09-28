Праздник «Воевода Шуйский» стартует в Пскове в полдень
28 сентября с 12:00 у Покровской башни (рядом с отелем «Покровский», улица Кузнецкая, 2) в Пскове стартует IV исторический праздник «Воевода Шуйский». Мероприятия будут проходить до 18:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.
На празднике будут работать пять основных площадок: историческая, ремесленная, музыкальная, зрелищная и сытных дворов.
Псковичи и гости мероприятия смогут увидеть показательные бои с комментариями, ремесла древнего Пскова, дефиле исторического костюма, мастер-классы и многое другое.
Ознакомиться с программой исторического праздника «Воевода Шуйский» можно здесь>>>