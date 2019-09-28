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Общество

Праздник «Воевода Шуйский» стартует в Пскове в полдень

28 сентября с 12:00 у Покровской башни (рядом с отелем «Покровский», улица Кузнецкая, 2) в Пскове стартует IV исторический праздник «Воевода Шуйский». Мероприятия будут проходить до 18:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

На празднике будут работать пять основных площадок: историческая, ремесленная, музыкальная, зрелищная и сытных дворов.

Псковичи и гости мероприятия смогут увидеть показательные бои с комментариями, ремесла древнего Пскова, дефиле исторического костюма, мастер-классы и многое другое.

Ознакомиться с программой исторического праздника «Воевода Шуйский» можно здесь>>>

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