Праздник «Воевода Шуйский» стартует в Пскове в полдень

09:42, 28 сентября 2019, ПАИ

28 сентября с 12:00 у Покровской башни (рядом с отелем «Покровский», улица Кузнецкая, 2) в Пскове стартует IV исторический праздник «Воевода Шуйский». Мероприятия будут проходить до 18:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

На празднике будут работать пять основных площадок: историческая, ремесленная, музыкальная, зрелищная и сытных дворов.

Псковичи и гости мероприятия смогут увидеть показательные бои с комментариями, ремесла древнего Пскова, дефиле исторического костюма, мастер-классы и многое другое.

Ознакомиться с программой исторического праздника «Воевода Шуйский» можно здесь>>>