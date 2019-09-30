Российские учёные создали электрический «алмаз»

09:11, 30 сентября 2019, ПАИ

Российские учёные впервые в мире разработали технологию создания качественно новых сверхтвердых материалов, пишет газета «Известия».

Специалисты нашли способ при давлении в 400 тысяч раз выше атмосферного модифицировать материал с сохранением в итоге его свойств при земных условиях. Он способен проводить электрический ток, в отличие от природного алмаза. Предыдущие попытки ослабить давление в камере, где изготавливались подобные структуры, приводили к их распаду.

Для эксперимента был выбран рений — дорогой и редкий серебристо-белый металл. При давлениях от 400 до 900 тыс. земных атмосфер получилась особая структура — пернитрид рения.

Новый материал предполагается использовать на производстве элементов микросхем, деталей космических аппаратов, в станкостроении и медицине.

«Нам впервые удалось повторить то, что раньше делала только природа, создававшая на сверхвысоких давлениях такой уникальный минерал, как алмаз», — пояснил научный руководитель лаборатории «Моделирование и разработка новых материалов» НИТУ «МИСиС» профессор Игорь Абрикосов. Он уточнил, что российским учёным удалось открыть главу в создании качественно новых материалов, спектр применения которых не ограничится современными концепциями использования твердых веществ.