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Общество

Российские учёные создали электрический «алмаз»

Российские учёные впервые в мире разработали технологию создания качественно новых сверхтвердых материалов, пишет газета «Известия». 

Специалисты нашли способ при давлении в 400 тысяч раз выше атмосферного модифицировать материал с сохранением в итоге его свойств при земных условиях. Он способен проводить электрический ток, в отличие от природного алмаза. Предыдущие попытки ослабить давление в камере, где изготавливались подобные структуры, приводили к их распаду.

Для эксперимента был выбран рений — дорогой и редкий серебристо-белый металл. При давлениях от 400 до 900 тыс. земных атмосфер получилась особая структура — пернитрид рения.

Новый материал предполагается использовать на производстве элементов микросхем, деталей космических аппаратов, в станкостроении и медицине.

«Нам впервые удалось повторить то, что раньше делала только природа, создававшая на сверхвысоких давлениях такой уникальный минерал, как алмаз», — пояснил научный руководитель лаборатории «Моделирование и разработка новых материалов» НИТУ «МИСиС» профессор Игорь Абрикосов. Он уточнил, что российским учёным удалось открыть главу в создании качественно новых материалов, спектр применения которых не ограничится современными концепциями использования твердых веществ.

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