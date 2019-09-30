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Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни

Фото Дарьи Хватковой

Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни в 2018 году. Как следует из инфографики РИА Новости, среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область находится на первом месте.

Так, рейтинговый балл Псковской области составил 66,4. В 2017 году регион находился на 39-м месте.

Рейтинг возглавляет Дагестан (рейтинговый балл — 91,8, место в 2017 году — 1), на втором месте — Чечня (рейтинговый балл — 89,8, место в 2017 году — 2), на третьем — Кабардино-Балкария (рейтинговый балл — 80,5, место в 2017 году — 3). Четвертую позицию заняла Адыгея (рейтинговый балл — 75,7, место в 2017 году — 11), на пятой строчке — Краснодарский край (рейтинговый балл — 79,6, место в 2017 году — 4), на шестой — Пензенская область (рейтинговый балл — 77,7, место в 2017 году — 6), на седьмой — Ингушетия (рейтинговый балл — 77,9, место в 2017 году — 5), на восьмой — Тамбовская область (рейтинговый балл — 76,6, место в 2017 году — 9), на девятой — Северная Осетия - Алания (рейтинговый балл — 74,7, место в 2017 году — 7). Замыкает десятку «сильнейших» Ставропольский край (рейтинговый балл — 74,7, место в 2017 году — 12).

У регионов Северо-Западного федерального округа следующие позиции: на 41 месте — Новгородская область (рейтинговый балл — 68,7, место в 2017 году — 28), на 45 месте — Санкт-Петербург (рейтинговый балл — 62,1, место в 2017 году — 51), на 56 месте — Республика Карелия (рейтинговый балл 61,8, место в 2017 году — 52), на 59 месте — Ленинградская область (рейтинговый балл — 64,5, место в 2017 году — 44), на 60 месте — Калининградская область (рейтинговый балл — 58,0, место в 2017 году — 61), на 65 месте — Вологодская область (рейтинговый балл — 53,8, место в 2017 году — 72), на 70 месте — Архангельская область (рейтинговый балл — 56,5, место в 2017 году — 68), на 71 место Республика Коми (рейтинговый балл — 55,5, место в 2017 году — 70), на 73 месте — Мурманская область (рейтинговый балл — 53,4, место в 2017 году — 74), на 81 месте — Ненецкий автономный округ (рейтинговый балл — 51,8, место в 2017 году — 77).

Рейтинг составлен по данным Росстата, Генеральной прокуратуры и Министерства спорта России.

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