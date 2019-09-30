Делегация школьников из Нойса приехала в Псков

18:14, 30 сентября 2019, ПАИ

В Псков в рамках обмена с гуманитарным лицеем приехала делегация школьников из Нойса (Германия). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 21 учащийся в сопровождении двух педагогов 30 сентября побывали в Псковской городской Думе.

Исполняющая обязанности начальника отдела зарубежных связей и ганзейского движения аппарата Псковской городской Думы Любовь Краюшкина поприветствовала делегацию от имени исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской. Она подчеркнула, что Псков намерен поддерживать добрые отношения с немецкими партнерами в области культуры, спорта и образования. «Мы рады, что наш древний город и наша большая страна, вызывают интерес у немецких школьников. Мы очень рассчитываем на дальнейшее продолжение наших дружеских связей», - отметила она.

После этого школьники из Нойса поделились впечатлениями о Пскове. Ребята отметили, что город впечатлил их своей богатой историей, красотой и зеленью. «Очень много исторических памятников, красивых парков, великолепный Кремль», - подчеркнули они.

Школьники отметили, что их поразил русский менталитет. По их словам, русские люди гостеприимны и открыты. Также школьникам запомнились русские блюда: борщ и блины.

Помимо этого, ребята из Германии заявили, что образование в России отличается от немецкого тем, что в России больше коммуникации между школьником и преподавателем. Также было отмечено, что в Псковском гуманитарном лицее много современных технологий: интерактивные доски и практически в каждом кабинете установлен компьютер.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

Школьники из Нойса пробудут в Пскове до 2 октября. Они уже успели посетить интерактивную экскурсию по Кремлю и старой части города, Изборск и Пушкинские Горы, а также провели день в Москве. Завершающей станет поездка в Санкт-Петербург.

Цель школьного обмена - развитие немецко-русской дружбы, знакомство с культурой, традициями, историей России и Германии. Обмен способствует формированию доверия и понимая среди молодежи обеих стран. Участники обмена совершенствуют знания русского и немецкого языков. Партнерские отношения между школьными делегациями Пскова и Германии длятся уже более 20 лет.