Почти 5 млрд рублей потратят на сокращение чиновников в России

09:02, 01 октября 2019, ПАИ

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщает газета «Известия».

Средства пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам. Исходя из того, что, по данным Росстата, в прошлом году средняя зарплата федерального чиновника составила 127 тыс. рублей, а при сокращении работникам выплачивают компенсацию в размере трех окладов, можно ожидать, что до 2022 года планируется уволить примерно 13 тыс. человек.

В следующем году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти планируют уменьшить на 10%, территориальных — на 5%. Эксперты полагают, что в первую очередь свои должности оставят работающие пенсионеры и молодежь. По их словам, сейчас на 10 тыс. россиян приходится 163 чиновника, что делает раздутый штат госслужащих национальной проблемой. При этом оптимизация госаппарата позволит ежегодно экономить до 100 млрд рублей, а сами уволенные сотрудники смогут найти себе применение.