Водопровод на Хвойной в Пскове отремонтируют к 10 декабря
Капитальный ремонт сети водопровода по улице Хвойной в Пскове планируют провести до 10 декабря. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 744 тыс. 951 рубль. Источник финансирования - средства бюджета города Пскова на 2019 год. Деньги предусмотрены на проектирование, капитальный ремонт и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения на территории города в рамках муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО «Город Псков» коммунальными услугами»
Проведение аукциона запланировано на 8 октября.