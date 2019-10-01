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Общество

Водопровод на Хвойной в Пскове отремонтируют к 10 декабря

Капитальный ремонт сети водопровода по улице Хвойной в Пскове планируют провести до 10 декабря. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 744 тыс. 951 рубль. Источник финансирования - средства бюджета города Пскова на 2019 год. Деньги предусмотрены на проектирование, капитальный ремонт и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения на территории города в рамках муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО «Город Псков» коммунальными услугами»

Проведение аукциона запланировано на 8 октября.

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