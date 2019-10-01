Андрей Михеев: В Псковской области нет дефицита цифровых приставок

15:13, 01 октября 2019, ПАИ

В Псковской области нет дефицита оборудования, необходимого для перехода на цифровое вещание. Об этом сообщил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на совещании 1 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Михеев отметил, что наблюдается устойчивая тенденция на снижение спроса на приобретение приставок. Проводится мониторинг наличия их запаса в торговых сетях, магазинах розничной торговли.

Также отмечалось, что в отделениях связи сейчас имеются в наличии 1390 приставок, ассортимент широкий. Порядка 600 штук уже поступили по федеральной программе, еще 700 приставок будут поставлены на следующей неделе.

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 14 октября. По решению губернатора Михаила Ведерникова с 13 мая начала действовать новая мера социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан, которым возмещают часть затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны. На сегодняшний день компенсация выплачена 625 семьям.