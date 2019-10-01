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Общество

В Пскове проходит месячник по благоустройству и подготовке города к зиме

1 по 31 октября в Пскове проходит месячник по благоустройству и уборке и подготовке города к зиме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Соответствующее постановление подписал глава администрации Александр Братчиков.

В адрес предприятий и учреждений, общественных организаций, управляющих компаний, политических партий, национальных диаспор, гаражных кооперативов направлены письма с рекомендацией организовать и выполнить работы по санитарной уборке подведомственной и прилегающей территории, а также других мест по согласованию с Управлением городского хозяйства.

Вывоз мусора с городских территорий будет осуществляться контейнерным способом в рамках договора, заключенного между УГХ и региональным оператором в пределах лимитов бюджетных средств. Инвентарь в виде граблей, перчаток и мусорных мешков предоставит УГХ.

Сообщить о желании организовать субботники и оставить заявку на предоставление инвентаря и помощи в транспортировке мусора до точки утилизации можно по телефону: 8 (8112) 29-15-12.

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