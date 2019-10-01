УМВД: Лжебанкиры располагают не только личными данными псковичей, но и их финансовым положением

18:15, 01 октября 2019, ПАИ

В Пскове снова активизировались телефонные мошенники, которые представляются псковичам сотрудниками службы безопасности банков и обманным путем похищают деньги с их банковских карт. Часто лжебанкиры располагают информацией не только о личных данных человека, но также о его финансовом и имущественном положении. Об этом заявил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин на общегородском совещании по итогам деятельности в сентябре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Всего в сентябре в Пскове были зарегистрированы 15 фактов подобного рода мошенничеств, в августе – 41.

В связи с этим начальник УМВД России по Пскову попросил городские власти оказать содействие в информировании граждан о преступных методах, которые используют мошенники. Исполняющая полномочия главы города Елена Полонская пообещала положительно решить этот вопрос.