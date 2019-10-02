Умер народный артист СССР Гия Канчели

10:12, 02 октября 2019, ПАИ

Грузинский композитор, народный артист СССР Гия Канчели скончался в Тбилиси после продолжительной болезни на 85-м году жизни, сообщают грузинские СМИ.

Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй», «Кавказский пленник», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Паспорт», «Орел и решка» и «Фортуна».

Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси, там же окончил консерваторию. С 1967 по 1986 год он написал семь симфоний, за четвертую симфонию в 1976 году композитор получил государственную премию СССР. Звание народного артиста СССР Гия Канчели получил в 1988 году. С 1991 он жил в Германии и Голландии.