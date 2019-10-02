Руководство музея-заповедника пояснило, зачем вводится плата за вход в Псковский кремль

10:59, 02 октября 2019, ПАИ

Руководство музея-заповедника пояснило, зачем вводится плата за вход в Псковский кремль. Как пояснил Псковскому агентству информации и. о. директора Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев, для индивидуальных туристов и посетителей ничего не меняется. Они по-прежнему могут посещать территорию Псковского кремля бесплатно. Меняется только работа экскурсионных групп, которые, в частности, приезжают из других городов.

«У нас большой турпоток из Москвы, Петербурга, Новгорода. Люди платят в том же Новгороде все деньги, которые должны заплатить, приезжают в Псков и получают здесь экскурсионное обслуживание от новгородского экскурсовода. И всё. Они уезжают. То есть турпродукт нашего музея-заповедника никак не защищён, поэтому с 1 декабря мы вводим весьма щадящую плату, которую группа при приезде в Псков должна оплатить нашему контролёру», - уточнил Александр Голышев.

По его словам, есть также данные о том, что зачастую экскурсии в Псковском кремле проводят «абсолютно неподготовленные люди, которые рассказывают не соответствующую действительности, неисторическую информацию».

«Поэтому мы вводим институт внештатных сотрудников музея-заповедника. Для этого достаточно пройти аккредитацию - просто войти с нами в контакт, получить наше удостоверение. Как правило, это те люди, которых мы знаем, кто учился у нас экскурсионному делу или, например, студенты ПсковГУ, которые проходят специальное обучение в вузе. Никакой переподготовки для них мы не планируем, посмотрим, как это формально сделать. Но плату за экскурсионное обслуживание групп туристов для них это не отменяет. Суммы там очень небольшие, но эти деньги нам нужны, чтобы поставить дополнительные видеокамеры, улучшить охрану Кремля, как следует обустроить пост охраны, то есть на содержание музейной территории», - добавил Александр Голышев.

Он пояснил, что изменения специально вводятся с декабря, чтобы «уйти от больших конфликтов». «К весне, когда пойдёт поток туристов, мы должны сложить систему и зарабатывать весьма прилично - раза в три-четыре больше, чем сейчас. Точную цифру не скажу, но она должна быть хорошая. Для понимания: сегодня из пяти экскурсионных групп, посещающих Псковский кремль, только одна имеет отношение к музею-заповеднику», - подытожил Александр Голышев.