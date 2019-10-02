В Псковскую область запрещён ввоз 45 тонн семян шоколадного дерева

13:40, 02 октября 2019, ПАИ

В Псковскую область запрещён ввоз 45 тонн семян шоколадного дерева (какао-бобов). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в фитосанитарном карантинном пункте «Печоры-Псковские» на российско-эстонском участке границы выяснилось, что в документах отсутствует печать и подпись уполномоченного лица, выдавшего фитосанитарный сертификат на партию подкарантинной продукции.

Продукция растительного происхождения, страной происхождения которой является Республика Кот-д’Ивуар, следовала из Эстонии в адрес кондитерского предприятия, зарегистрированного в Москве.