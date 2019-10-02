Выставка художника Геннадия Дирко откроется 4 октября в Пскове

17:16, 02 октября 2019, ПАИ

4 октября в 18:00 в Пскове в выставочном зале Союза Художников состоится открытие выставки произведений художника, архитектора Геннадия Дирко, посвященная его 70-летнему юбилею. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Союза Художников.

Художник представит около 70-ти работ по живописи и монументальному искусству. В мероприятии также примут участие солисты камерного хора «Псковия». Выставка будет работать до 5 ноября.

Геннадий Дирков родился 20 июля 1949 года в деревне Краснолуки Витебской области Белорусской ССР. В 1976 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Академии Художеств СССР, факультет архитектуры. Работал в управлении архитектуры Псковского горисполкома главным художником города. Изучил технику и технологию фресковой живописи. Создал ряд произведений в технике «Al FRESCO». Геннадий Дирков - участник многих архитектурных и дизайнерских проектов.

В 2012 году Геннадий Дирков был избран Действительным членом Академии Русской словесности и Изящных искусств имени Г. Р. Державина. В 2015 году присвоено ученое звание профессора Академии. В 2013 году он был избран членом-корреспондентом Петровской Академии наук и искусства.

В 2012 году Геннадий Дирков был избран Действительным членом Академии Русской словесности и Изящных искусств имени Г. Р. Державина. В 2015 году присвоено ученое звание профессора Академии. В 2013 году он был избран членом-корреспондентом Петровской Академии наук и искусства.