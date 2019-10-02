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Общество

Минтруд расширит список профессий для упрощенного получения гражданства

Минтруд разработал проект приказа, согласно которому предполагается расширение перечня профессий иностранных граждан, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что закон, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства России в упрощенном порядке, вступил в силу со 2 октября.

В список вошли такие профессии, как агроинженер, ветеринар, воспитатель, рыбовод, токарь, редактор, математик, энтомолог и врачи различных специальностей. С полным списком из 135 профессий можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.

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