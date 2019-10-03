Развитие системы государственно-частного партнерства обсудили на форуме в Пскове

13:49, 03 октября 2019, ПАИ

Перспективы развития системы государственно-частного партнерства обсудили на Всероссийском форуме «Территория бизнеса - территория жизни», который проходит 3 октября в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На пленарном заседании присутствовали заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, член президиума, представители органов исполнительной власти региона, руководство профильных комитетов, комиссий, территориальных подразделений «Опоры России», предприниматели и представители различных предприятий региона и других субъектов России.

Председатель комитета по государственно-частному партнерству общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Максим Оводков рассказал собравшимся об особенностях государственно-частного партнерства, его реализации и структуре. На сегодняшний день на рынке РФ существуют 2 тысячи концессионных и ГЧП-проектов, более 1 тыс. из них предполагают длительный срок реализации. Максим Оводков познакомил участников заседания с возможными схемами сотрудничества участников концессионного соглашения, рассказал о наиболее успешных примерах реализации ГЧП-проектов в социальной сфере.

После зашла речь об особенностях участия малого и среднего бизнеса в ГЧП, основах развития кооперации муниципалитетов в регионе, перспективах улучшения бизнес-климата, развитии новых рынков для малого предпринимательства.

В рамках форума состоится защита бизнес-проектов - участников регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». Победители межрегионального этапа в Пскове станут финалистами премии, пройдут акселератор «Бизнес-Успех» и поборются за первые места в Москве. Главной наградой будет символ премии «Золотой домкрат». Бизнес-проекты выбирают в номинациях «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший женский проект», «Лучший созидательный проект», «ЗОЖ», «Народный предприниматель» и «Лучший муниципалитет».

На форуме в Пскове проходят различные мастер-классы, презентации лучших муниципальных практик поддержки бизнеса. Всероссийский форум будет включать круглые столы по вопросам развития внутреннего и въездного туризма в России, будет обсуждаться национальный проект популяризации предпринимательства Минэкономразвития РФ.

Организаторами форума «Территория бизнеса - территория жизни» выступает Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проходит при поддержке администрации Псковской области.

С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» состоялись более 90 межрегиональных форумов, которые собрали почти 60 тысяч предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 бизнесменов стали лидерами региональных этапов премии. Общий призовой фонд составляет более 60 миллионов рублей.