В Госдуме РФ предложили создать новую льготную категорию граждан

19:11, 03 октября 2019, ПАИ

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать новую льготную категорию «жертв перестройки». Письмо с инициативой было направлено главе министерства труда Максиму Топилину, пишет газета «Известия».

В своем обращении депутат указал, что из-за «перестройки» в стране возросла смертность и упала рождаемость, а многие лишились работы. По мнению Бориса Чернышова, в ходе «перестройки» в основном пострадали граждане, которым в то время было от 24 до 45 лет.

Какие именно меры могут быть введены в отношении «жертв перестройки», не уточняется.

Периодом «перестройки» считается вторая половина 1980-х годов. В это время в Советском Союзе проводились масштабные перемены в идеологии, политической и экономической жизни с целью демократизации сложившегося строя.